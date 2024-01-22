وزير خارجية الأردن: "الأجندة العنصرية المتطرفة" للحكومة الإسرائيلية تتحدى العالم

انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (الاثنين 22-1-2024) “الأجندة العنصرية المتطرفة” للحكومة الإسرائيلية وقال إنها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الصفدي للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين… وهم يتحدون المجتمع الدولي بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفا”.

وكان الصفدي قد أشار في مقابلة تلفزيونية أمس إإلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد “يثير مواجهات متعمدة” في الشرق الأوسط “لتأخير الحساب السياسي”.

وقال الصفدي إن القتال الإسرائيلي في غزة “ينطوي على خطر جدي للغاية بالامتداد إلى بقية المنطقة”، مشيرًا إلى أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما يثير عن عمد مواجهات على جبهات أخرى، خاصة مع لبنان. وأجزاء أخرى من المنطقة، لتأخير الحساب السياسي الذي سيتعين عليه مواجهته”.

وقال الصفدي إن الدول العربية تفعل “كل ما في وسعها” لمنع امتداد القتال إلى المنطقة، لكن الأمر متروك لإسرائيل في النهاية بشأن استمرار القتال.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان الأحد، ما قاله الصفدي بأنه “ادعاء سخيف”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “هذا الادعاء سخيف. قال القادة العسكريون الإسرائيليون ومجلس الوزراء الحربي إن الحرب ستستغرق أشهرا عديدة أخرى”.

وأضافت الوزارة “أما بالنسبة للبنان، فقد بدأ حزب الله هجومًا غير مبرر على إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول، وكل يوم تقريبًا منذ ذلك الحين. وستدافع إسرائيل عن نفسها بحق ضد كل من يهاجمها”.