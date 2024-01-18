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وزير خارجية الأردن: على إسرائيل السماح للنازحين في غزة بالعودة إلى بيوتهم

منذ 44 دقيقة
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (رويترز)

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أشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الخميس في عمان، إلى أن على إسرائيل السماح للنازحين في غزة بالعودة إلى بيوتهم.

وأكد الصفدي على أهمية إنهاء “العدوان على غزة الذي بدأت نتائجه الكارثية تنتشر في كل أنحاء المنطقة”.

وفيما يتعلق بالأولويات في المرحلة الراهنة قال إنها “وقف هذه المجزرة في غزة ووقف التدمير ووقف التصعيد في المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية… والعمل فورا من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم التي خرجوا منها”.

وتابع “وبعد ذلك، سيكون جهدنا مركزا على أن تكون أي مقاربة منطلقة من الهدف، وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية عبر خطة عمل واضحة لتأخذنا إلى السلام العادل والشامل الذي لا بديل عنه سبيلا إلى حل الصراع”.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ويقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن الضربات الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 24 ألفا في القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

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