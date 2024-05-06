وزير خارجية الأردن: نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (الاثنين 6-5-2024) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطر بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بقصف رفح.

وكتب على منصة إكس “بُذلت جهود هائلة للتوصل إلى اتفاق تبادل من شأنه إطلاق سراح الرهائن وتحقيق وقف لإطلاق النار. وطرحت حماس عرضا. إذا كان نتنياهو يريد حقا التوصل إلى اتفاق، فسوف يتفاوض على العرض بجدية. وبدلا من ذلك، فهو يخاطر بتقويض الاتفاق”.

في السياق، قال البيت الأبيض إنه يدرس رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مضيفا أنه يواصل الضغط على إسرائيل لمنع شن هجوم عسكري واسع النطاق على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال جون كيربي المتحدث بالبيت الأبيض للصحفيين إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز موجود في المنطقة لإجراء مباحثات بخصوص رد حماس. وأحجم كيربي عن تقديم أي تفاصيل حول ما تم الاتفاق عليه، قائلا إنه لا يريد تعريض أي اتفاق للخطر.

وأضاف كيربي “نريد إخراج هؤلاء الرهائن، نريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، نريد زيادة المساعدات الإنسانية”، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق سيكون “النتيجة الأفضل على الإطلاق”.

وقال كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة 30 دقيقة تقريبا في اتصال هاتفي بحثا خلاله الوضع في رفح والاتفاق المقترح بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار، قبل تلقي رد حماس.

ووصف كيربي المباحثات بأنها كانت بناءة.

وأضاف كيربي “المكالمة لم تكن للضغط ولا للي ذراعه للموافقة على مجموعة معينة من الشروط”.

وقال إن بيرنز يناقش مع إسرائيل رد حماس. وأضاف “نحن في مرحلة حرجة الآن”.

وذكر كيربي أن بايدن أكد لنتنياهو مجددا موقفه الواضح بأن الولايات المتحدة “لا تدعم عمليات برية في رفح”، مضيفا أنه لا ينبغي لإسرائيل المضي قدما في خطة اجتياح المدينة ما لم تكشف عن سبل لحماية مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين هناك.