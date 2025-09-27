وزير خارجية الإمارات يحث على إنهاء الحرب في غزة خلال اجتماع مع نتنياهو

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم السبت أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد شدد على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان هذا أول اجتماع بين نتنياهو ومسؤول عربي كبير منذ هجوم شنته إسرائيل في التاسع من سبتمبر أيلول على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر، الذي نددت به الإمارات وعبرت عن احتجاجها باستدعاء نائب السفير الإسرائيلي.

وكانت الإمارات، وهي منتج رئيسي للنفط ومركز إقليمي رئيسي للتجارة الدولية يتمتع بنفوذ دبلوماسي في الشرق الأوسط، قد وقعت اتفاقية تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية بموجب اتفاقات إبراهيم في عام 2020، والتي مهدت الطريق لعلاقات اقتصادية وأمنية وثيقة، بما في ذلك التعاون الدفاعي.

وشهدت اتفاقات إبراهيم، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى، قيام الإمارات والبحرين والمغرب بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وجدد الشيخ عبد الله بن زايد “على نهج دولة الإمارات الثابت في دعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار المستدامان”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت الإمارات إسرائيل من أن ضم الضفة الغربية المحتلة سيشكل “خطا أحمر” بالنسبة لأبوظبي من شأنه أن يقوض بشدة روح اتفاقات إبراهيم التي تم بموجبها تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

وقالت مصادر لرويترز إن الإمارات قد تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إذا قامت حكومة نتنياهو بضم جزء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو ضمها كلها.

وكانت دول غربية كبرى، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، قد اعترفت بدولة فلسطينية يوم الأحد الماضي في خطوة ناجمة عن الإحباط من حرب غزة وتهدف إلى تعزيز حل الدولتين، مما أثار رد فعل غاضب من إسرائيل.

واستنكر نتنياهو، الذي استبعد إمكانية إقامة دولة فلسطينية، بشدة اعتراف الدول الغربية بدولة فلسطينية.

وكانت حكومة نتنياهو، أكثر الحكومات انتماء لليمين المتطرف في تاريخ إسرائيل، قد أعلنت أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في الوقت الذي تمضي فيه قدما في حربها على حماس في غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.