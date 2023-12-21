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وزير خارجية الإمارات يناقش وقف النار في غزة مع مسؤول فلسطيني

منذ 44 دقيقة
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

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اجتمع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في أبو ظبي، حيث ناقشا جهود المجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، إن الجانبين بحثا أيضًا الأزمة الإنسانية في القطاع وسبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وأضافت أن الشيخ عبد الله شدد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس “حل الدولتين” بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

هذا وتتوسط قطر في مفاوضات مع إسرائيل من أجل إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وتوسطت قطر ومصر بين إسرائيل وحماس في هدنة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي أطلقت خلالها حماس سراح 110 نساء وأطفال وأجانب كانت تحتجزهم مقابل إطلاق سراح 240 من النساء والفتيان الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

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