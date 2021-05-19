وزير خارجية السعودية: النزاع في غزة يدفع المنطقة في الاتجاه الخاطئ

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس يدفع المنطقة بكاملها “في الاتجاه الخاطئ”، داعيا إلى الضغط على “جميع الأطراف” لوقف العنف.

وفيما يتواصل الصراع ويكثف المجتمع الدولي جهوده الدبلوماسية، قال بن فرحان في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” في باريس إن “النزاع يدفعنا في الاتجاه الخاطئ، هذا يعني أننا نجعل الطريق نحو سلام مستدام أكثر صعوبة”.

وأضاف الأمير فيصل، الموجود في باريس للمشاركة في قمتين بشأن السودان وافريقيا، أن “الصراع يعزز المتطرفين، ويعزز أكثر الأصوات تعصباً في منطقتنا”.

وتابع “يجب علينا جميعا أن نعمل معا لتشجيع جميع الأطراف على تقديم الالتزام بشكل جدي، أولا لوقف التصعيد وإنهاء العنف، ومن ثم الانخراط في محادثات سلام جادة نحو تسوية نهائية للصراع يجب أن تشمل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

وقال الوزير السعودي “من المهم جدا أن نعمل جميعاً معاً لإنهاء دوامة العنف هذه”، مشيرا إلى أن “المملكة تعمل عن كثب مع شركائها في العالم العربي والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، للضغط معا على جميع الأطراف من أجل إنهاء النزاع”.