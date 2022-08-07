وزير خارجية الصين يتهم واشنطن بالانخراط في "السفسطة"!

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد إن تايوان ليست جزءا من الولايات المتحدة، بل من الأراضي الصينية، في أحدث انتقاد دبلوماسي للسياسة الأمريكية منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وأضاف وانغ خلال زيارة إلى بنجلادش أن الولايات المتحدة تنخرط في “السفسطة” بشأن قضية تايوان وأن إجراءات الصين حيال تايوان عادلة وملائمة وقانونية، فضلا عن أنها تهدف إلى حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وهذا أمر مقدس.

في السياق أفاد التلفزيون الرسمي الصيني نقلا عن أحد المعلقين بأن الجيش الصيني سيجري من الآن فصاعدا تدريبات “منتظمة” على الجانب الشرقي من الخط الفاصل في مضيق تايوان.

والخط الفاصل في المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين هو خط سيطرة غير رسمي لا تعبره عادة الطائرات العسكرية والبوارج من أي من الجانبين.

وكانت الصين قد أجرت مناورات عسكرية قرب تايوان خلال الأيام الماضية وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.