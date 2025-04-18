وزير خارجية الصين يدعو دول جنوب العالم إلى حماية التجارة متعددة الأطراف

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة دول جنوب العالم إلى حماية أنظمة التجارة متعددة الأطراف، وحذر من أن سياسة التهديد بالقوة و”الاستقواء الأحادي” تتسبب في انقسامات.

وأضاف وانغ، في خطاب مكتوب لاجتماع في بكين عقد أمس الخميس وأشار له في البيان، أن العالم يقف مجددا في مفترق طرق حرج وحث الدول على معارضة “سياسات الحماية الاقتصادية الأحادية” وبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن الرسوم الجمركية الأمريكية على شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، “تهدد الحقوق والمصالح المشروعة للدول، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بالنظام التجاري متعدد الأطراف”.

وشدد البيان على أن سلوك الولايات المتحدة “يتعارض مع المبادئ الاقتصادية الأساسية ومعايير السوق، ويتجاهل النتائج المتوازنة التي تحققت من خلال مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة “تدخل في لعبة محصلتها صفر تحت ستار المعاملة بالمثل والعدالة، وتسعى في الأساس إلى تحقيق أهداف (أمريكا أولا) و(الاستثنائية الأمريكية)”.

وأضاف بيان الخارجية الصينية أن “استخدام الولايات المتحدة التعريفات الجمركية كأداة ضغط لتحقيق مصالح أنانية يعكس مثالا نموذجيا للأحادية والحمائية والاستبداد الاقتصادي”.

واعتبر البيان أن الولايات المتحدة تستغل الرسوم الجمركية لتشويه النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وتعطي الأولوية لمصالحها الخاصة على الصالح العام العالمي، وتضحي بالمصالح المشروعة للدول من أجل أجندتها الاقتصادية الخاصة.

وأضاف: “ستواجه هذه الإجراءات حتما معارضة واسعة النطاق من المجتمع الدولي”.

وأكد أن الصين ستتخذ “إجراءات حازمة” لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية ضد الخطوات الأمريكية.