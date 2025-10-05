الأحد 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 5 أكتوبر 2025 |
وزير خارجية الصين يزور إيطاليا وسويسرا هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد أن وزير الخارجية وانغ يي سيزور إيطاليا وسويسرا بدءا من الثلاثاء وحتى 12 أكتوبر تشرين الأول.

تأتي الزيارة في أعقاب زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى بكين في أواخر يوليو تموز، وهي أول زيارة لها للصين منذ توليها منصبها عام 2022، والتي وقّع خلالها البلدان خطة عمل مدتها ثلاث سنوات وعددا من مذكرات التفاهم.

وعلى الرغم من تصويتها لصالح قرار المفوضية الأوروبية لعام 2024 بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، تسعى إيطاليا جاهدة للحفاظ على علاقات إيجابية مع بكين وتسلط الضوء باستمرار على أهمية الشركات الصينية والاستثمارات الصينية في أوروبا.

وفي سبتمبر أيلول، أشاد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، في حديث لوسائل الإعلام الرسمية الصينية، بالتعاون مع الصين في صناعة السيارات، قائلا “يتمتع البلدان بآفاق رحبة للتعاون في مجال السيارات والطرق الذكية ومجالات النقل الأخرى”.

وقدّمت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين الماضي بادرة حسن نية تجاه مجموعة سينوكيم الصينية المدعومة من الدولة وهي المساهم الرئيسي في شركة بيريللي لصناعة الإطارات بعد أن أكدت أن المجموعة لم تنتهك الإجراءات التي فرضتها روما عام 2023.

كانت الحكومة الإيطالية استخدمت قبل عامين ما يسمى بتشريع “السلطة الذهبية”، الذي يهدف إلى حماية الشركات ذات الأهمية الوطنية الاستراتيجية، لكبح نفوذ سينوكيم داخل بيريللي وضمان استقلالية إدارتها.

وقالت الوزارة في بيان إن وانغ سينضم إلى الاجتماع المشترك الثاني عشر للجنة الحكومية الصينية الإيطالية والجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري خارجية الصين وسويسرا.

