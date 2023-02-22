الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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وزير خارجية الصين يعد بوتين بدور بناء في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

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أفادت وكالة تاس للأنباء بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بكين ستؤدي دورا بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

ونقلت تاس عن الوزير القول “الجانب الصيني سيلتزم، كما حدث في الماضي، بحزم بموقف موضوعي ومحايد ويؤدي دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وانغ، الذي يزور روسيا، تعهد خلال لقاء مع بوتين اليوم الأربعاء بتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال وانغ لبوتين إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعميق الثقة السياسية وتوسيع التعاون العملي وأداء دور بناء لكلا البلدين في تعزيز السلام والتنمية في العالم.

ومن المتوقع أن يلقي شي “خطاب سلام” يوم الجمعة. وتقول كييف إنه لا يمكن الحديث عن السلام طالما بقيت قوات روسية في أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تيليجرام “يجب أن تنتهي هذه الحرب الروسية الإجرامية غير المبررة ضد أوكرانيا وأوروبا والعالم الديمقراطي بتطهير كامل الأراضي الأوكرانية من الاحتلال الروسي وضمانات قوية للأمن طويل الأجل لدولتنا ولأوروبا وللعالم بأسره”.

    المصدر :
  • رويترز

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