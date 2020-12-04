وزير خارجية الكويت: المباحثات الجارية لحل الأزمة الخليجية “مثمرة”

أكد وزير خارجية الكويت أن المباحثات من أجل حل الأزمة الخليجية “مثمرة” مثنيا على مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لما بذله في هذا الصدد.

وأضاف الشيخ أحمد الناصر في بيان مقتضب بثه تلفزيون الكويت أن ”كافة الأطراف أكدت حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم بين دولهم، وتحقيق ما تصبو إليه شعوب دول المنطقة“.

وأكد أن ذلك يأتي ”في إطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واستمرارا لجهود سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله، والرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الأزمة الخليجية“.

وفي أول تعليق لقطر على بيان وزير الخارجية الكويتي، قال نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تغريدة على تويتر: ”بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة“.

بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة.

من جانبه رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، ببيان الكويت، مؤكدا أنه ”يعكس قوة المجلس وتماسكه، وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس“.

وشدد الحجرف على أن ”أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذا البيان، ليتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال و طموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط و متراص يعمل لخدمة دوله و شعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن و الازدهار“.