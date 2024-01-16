وزير خارجية النرويج: نعمل مع بعض الدول على وضع تصور لحكومة فلسطينية موحدة

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في مقابلة أجريت معه في دافوس إن عددا من الدول الأوروبية والدول العربية “المعنية” والولايات المتحدة تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار.

وأضاف إيدي “يعمل معنا عدد من الدول… في محاولة لتشكيل حكومة وحدة موسعة” دون أن يكشف عن هذه الدول.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء إن إسرائيل تضع عوائق كبيرة أمام دخول مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة مما يفاقم محنة الفلسطينيين.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيرته الأسترالية أن هذه العوائق تعني أنه لا تتم تغطية إلا عشرة بالمئة فقط من إجمالي احتياجات السكان الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء القطري في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومحدد زمنيا لحل الدولتين هو مفتاح الاستقرار السياسي مستقبلا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن الفلسطينيين هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير غزة ستستمر في لعب دور سياسي في المستقبل.