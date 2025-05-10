وزير خارجية الهند: قواتنا بدأت الرد على انتهاك باكستان للهدنة

قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري “إن القوات المسلحة الهندية بدأت الرد على انتهاكات باكستان لاتفاق وقف إطلاق النار”، بعد ساعات من التوصل إليه اليوم السبت.

وأضاف ميسري أن القوات المسلحة تلقت تعليمات “بالتعامل بقوة” مع الانتهاكات.

في حين، اتفقت الهند وباكستان على وقف إطلاق النار اليوم السبت بعد ضغوط وجهود دبلوماسية أمريكية، وأعلنتا وقفا مفاجئا للصراع الذي بدا متصاعدا على نحو مثير للقلق لكن وردت أنباء من مدن رئيسية في كشمير الهندية عن انتهاكات.

وقالت السلطات وسكان وشهود من رويترز إنه سمع دوي انفجارات في سريناجار وجامو، وشوهدت مقذوفات في سماء جامو ليلا، على غرار أحداث الليلة السابقة.

ولم يرد المتحدثون العسكريون في كلا البلدين على طلبات للتعليق بعد.

وكانت الأعمال القتالية خلال الأيام القليلة الماضية الأسوأ بين العدوين القديمين في جنوب آسيا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وهددت باندلاع حرب شاملة في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابا واكتظاظا بالسكان.

وجاء الإعلان المفاجئ في يوم تزايدت فيه المخاوف من احتمال استخدام الترسانات النووية للدولتين، إذ قال الجيش الباكستاني إن أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على أسلحته النووية ستعقد اجتماعا.

لكن وزير الدفاع الباكستاني قال في وقت لاحق إنه لم يتحدد موعد لعقد مثل هذا الاجتماع، وذلك بعد ساعات من قتال عنيف شهد استهداف البلدين قواعد عسكرية لكل منهما.

وارتفع إجمالي عدد القتلى من المدنيين إلى 66.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار على منصة إكس “وافقت باكستان والهند على وقف إطلاق النار بأثر فوري.. باكستان تسعى دوما لإرساء السلام والأمن في المنطقة دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها”.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن رئيس العمليات العسكرية الباكستانية اتصل بنظيره الهندي بعد ظهر اليوم السبت واتفقا على وقف كل الأعمال القتالية الساعة الخامسة مساء بتوقيت الهند (11:30 بتوقيت غرينتش)، دون استخدام كلمة “وقف إطلاق النار”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في منشور على موقع “تروث سوشيال” “بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان وافقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار. هنيئا للبلدين على استخدامهما المنطق السليم والذكاء المبهر”.