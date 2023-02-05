وزير خارجية بريطانيا: القوة في معركة أوكرانيا هي أسرع طريق للسلام

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقال نُشر (الأحد 5-2-2023) إن المساعدة في تسليح أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا هو أسرع طريق لتحقيق السلام.

جاءت تصريحات كليفرلي في مقال نشرته صحيفة في مالطا قبل زيارة مزمعة للجزيرة يوم الثلاثاء. وتولت مالطا رئاسة مجلس الأمن الدولي في بداية فبراير شباط.

وكتب كليفرلي في صحيفة تايمز أوف مالطا “مثل كل الحكام المستبدين لا يستجيب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلا للقوة في خصومه”.

وأضاف أن موافقة ألمانيا والولايات المتحدة على إرسال دبابات إلى أوكرانيا أسعدته.

وتابع قائلا “تزويد الأوكرانيين بالأدوات التي يحتاجونها لإنهاء المهمة هو أسرع طريق بل هو السبيل الوحيد في الواقع إلى السلام”.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب في أوكرانيا على المحادثات بين بريطانيا ومالطا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وسعت مالطا إلى مساعدة أوكرانيا من خلال تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي وتقديم المساعدة الإنسانية بما في ذلك الأدوية ومولدات الكهرباء. كما يتلقى عدد قليل من الجنود الأوكرانيين العلاج في مستشفيات هناك.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي من المحتمل طرحها خلال زيارة كليفرلي علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع دول شمال أفريقيا لا سيما ليبيا وملف الهجرة.