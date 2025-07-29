وزير خارجية بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطينية إن لم تنه إسرائيل الحرب

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء “إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول إذا لم تنه إسرائيل حملتها العسكرية في غزة وتلتزم بالسلام”.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي في الأمم المتحدة يسعى لإنفاذ حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

من جهته، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجلس وزرائه اليوم، بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أيلول ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء “الوضع المروع” في غزة وتف بشروط أخرى.

وقالت الحكومة في بيان “قال (ستارمر) إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوضيح أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين”.

وجاء في البيان “أكد (ستارمر) مجددا أنه لا مساواة بين إسرائيل وحماس وأن مطالبنا من حماس لا تزال قائمة، وهي ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن والموافقة على وقف إطلاق النار وقبول عدم قيامها بأي دور في حكم غزة ونزع سلاحها”.

اتخذ ستارمر هذا القرار بعد أن استدعى حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة خطة سلام جديدة يجري العمل عليها بالتعاون مع زعماء أوروبيين آخرين، وكيفية إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلنت الحكومات البريطانية المتعاقبة أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت المناسب، دون تحديد جدول زمني أو الشروط المطلوبة لذلك.

وفي ظل التحذيرات من أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة، طالب عدد متزايد من النواب في حزب العمال بزعامة ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف زيادة الضغط على إسرائيل.