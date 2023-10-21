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وزير خارجية بريطانيا يدعو الجيش الإسرائيلي إلى الانضباط وضبط النفس

منذ 9 ثواني
جيمس كليفرلي

جيمس كليفرلي

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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي (السبت 21-10-2023) إنه تحدث مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ما يتعين عليها من تصرف وفقا للقانون الدولي والحفاظ على حياة المدنيين في غزة وضرورة تحلي جيشها بضبط النفس.

وقال كليفرلي في قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر “تحدثت مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن واجبها في احترام القانون الدولي وأهمية الحفاظ على حياة المدنيين في غزة”.

وأضاف “على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، دعوت الجيش الإسرائيلي إلى الانضباط والاحترافية وضبط النفس”.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن ثمة حاجة إلى إنشاء ممر إنساني لتوصيل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة وإنه قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وأضافت “توزيع المساعدات على السكان المدنيين، بدءا بالأكثر احتياجا، يستدعي إنشاء ممر إنساني، وهو ما قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار”، وذلك خلال قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر لمناقشة تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وتابعت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن للتو تقديم مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين يورو (10.59 مليون د

    المصدر :
  • رويترز

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