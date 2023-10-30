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وزير خارجية بريطانيا: نسعى لمنع نشوب "صراع إقليمي"

منذ ساعة واحدة
جيمس كليفرلي

جيمس كليفرلي

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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لرويترز اليوم الاثنين إن بريطانيا تعمل من أجل وقف مؤقت للأعمال العدائية في قطاع غزة ليتسنى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين.

وتوقفت إمدادات المساعدات لغزة منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان ردا على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال كليفرلي إن المساعدات الإنسانية تدخل ببطء لكن هناك حاجة لزيادة كبيرة في الكميات.

وأضاف لرويترز في مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي “نعمل بشكل مكثف مع المصريين ومع الإسرائيليين وأطراف أخرى لمحاولة التوصل لهدنة إنسانية، توقف قصير مؤقت ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها”.

ومع ذلك لم يدع إلى وقف كامل لإطلاق النار.

كما أشار كليفرلي إلى أن بلاده تتحدث مع القيادة السياسية لجيران إسرائيل بما في ذلك لبنان، ونعمل من أجل التأكد ألا يتطور الأمر إلى صراع إقليمي”.

وترفض إسرائيل حتى الآن دعوات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، لهدنة إنسانية من قصف غزة الذي تقول السلطات الصحية الفلسطينية إنه أدى إلى نزوح مليون شخص ومقتل أكثر من 8000.

وردت إسرائيل بعد أن شن مسلحو حماس هجوما عبر الحدود يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول السلطات الإسرائيلية إن المسلحين قتلوا نحو 1400 شخص واحتجزوا 239 رهينة على الأقل.

ومن المقرر أن يجتمع كليفرلي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في وقت لاحق اليوم الاثنين.

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