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وزير خارجية تركيا: بدأنا فصلاً جديداً في العلاقات مع مصر

14 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 3:55 مساءً
وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو

وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو

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في تطور إيجابي للعلاقات بين أنقرة والقاهرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن فصلا جديدا يبدأ في علاقات أنقرة مع مصر وإن من المنتظر أن يجري مسؤولون كبار من البلدين مباحثات.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير قوله “فترة جديدا تبدأ”.

وردا على سؤال بشأن تسمية سفراء، رد أوغلو: “لم نبحث (ذلك) حتى الآن. سيُعقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين، وسيُطرح ذلك في جدول الأعمال هناك”.

وكانت تركيا أعلنت، الشهر الماضي، أنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر وإنها تريد مزيدا من التعاون.

وكان جاويش أوغلو ونظيره المصري قد تحادثا هاتفيا يوم السبت وتبادلا التهنئة بحلول شهر رمضان في أول اتصال مباشر بينهما منذ بدأ المسعى الدبلوماسي.

وقالت القاهرة من قبل إن أفعال تركيا يجب أن تتسق مع المبادئ المصرية حتى يمكن تطبيع العلاقات.
وفي الشهر الماضي طلبت تركيا من قنوات تلفزيونية تابعة لمعارضين مصريين تعمل انطلاقا منها تخفيف انتقاداتها للقاهرة في أول خطوة ملموسة لتهدئة التوتر، بحسب “رويترز”.

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