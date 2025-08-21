وزير خارجية روسيا يتهم الأوروبيين بمحاولة تقويض التقدم المحرز في قمة ألاسكا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس قادة أوروبا بمحاولة تقويض التقدم الذي قال إنه جرى إحرازه في القمة الأمريكية الروسية التي عقدت الأسبوع الماضي في ألاسكا بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الهندي إن حلفاء كييف الأوروبيين يحاولون تحويل التركيز بعيدا عن حل ما تسميه روسيا “الأسباب الجذرية” للحرب.

وكرر المخاوف الروسية بشأن الطريقة التي تجري بها المناقشات الأوروبية حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا دون مشاركة موسكو.

وأضاف أن أي أفكار تبتعد عن تلك التي حددتها روسيا في المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في عام 2022 هي أفكار لا طائل منها.

وأشار لافروف الى أن “أوكرانيا تُظهر بوضوح أنها غير مهتمة بتسوية مستدامة وطويلة الأمد للصراع”، مؤكدا انه “تم إحراز تقدم كبير خلال القمة الروسية الأميركية في ألاسكا بشأن تحديد معالم ومعايير تسوية الصراع في أوكرانيا”.

ولفت الى ان “روسيا والولايات المتحدة تتعاونان بشكل وثيق ومفصل بشأن التسوية الأوكرانية بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة”.

لقاء ألاسكا.. وزيلينسكي في واشنطن

وفي 15 أغسطس، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة “إلمندورف-ريتشاردسون” في ألاسكا، واستمر اللقاء لأكثر من ثلاث ساعات.

وأعلن بوتين في المؤتمر الصحافي عقب القمة أن تسوية النزاع الأوكراني كانت الموضوع الرئيسي للقمة، داعياً إلى التعاون.

من جانبه، أعلن ترامب عن إحراز تقدم في المحادثات، لكنه أشار إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن جميع النقاط.

كذلك، التقى الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني وقادة أوروبيين في واشنطن، الاثنين، وذلك بعد أيام من قمة جمعت ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا.

واللقاء تمحور على الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف في أي اتفاق سلام ينهي الحرب التي بدأت بالغزو الروسي مطلع العام 2022.

وعلى هامش الاجتماع الأميركي الأوروبي، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً ببوتين، أبلغه فيه الأخير باستعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وستكون هذه القمة في حال حصولها، الأولى بين الرئيسين الروسي والأوكراني منذ بدء الحرب.

كما يبحث حلفاء أوكرانيا اليوم الخطوات المقبلة ونتائج المباحثات التي عقدها ترامب في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين، بعد تأكيد الرئيس الأميركي أنه سيبدأ الإعداد لجمع نظيريه فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين في قمة يؤمل أن تؤدي إلى تحقيق السلام بين موسكو وكييف.