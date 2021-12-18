وزير خارجية طالبان يشارك بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في باكستان

أعلنت حكومة “طالبان” في أفغانستان اليوم السبت أن وزير خارجيتها أمير خان متقي سيتوجه إلى اسلام آباد للمشاركة في مؤتمر تعقده منظمة التعاون الإسلامي لـ”مساعدة الشعب الأفغاني”.

وقالت “إمارة أفغانستان الإسلامية ” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن هذا المؤتمر الذي دعت إليه السعودية وتستضيفه باكستان، يعتبر “خطوة إيجابية في العلاقات بين الحكومة الأفغانية والسعودية”.

وأمس الجمعة دعا المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية في أفغانستان منظمة التعاون الإسلامي لعدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة التي شكلتها “طالبان” في البلاد.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الطارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غدا الأحد في إسلام آباد لبحث الوضع في أفغانستان.

وكانت السعودية قد دعت في أواخر شهر نوفمبر إلى عقد اجتماع استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان، نظرا لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية تتفاقم مع حلول فصل الشتاء.

وأعربت السعودية عن أملها بأن “يكون انعقاد هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وحث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف الأفغانية، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم والعمل ضمن التعاليم والمبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية”.