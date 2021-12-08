الخميس 5 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 9 ديسمبر 2021 |
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وزير خارجية فرنسا يزور الجزائر “لإحياء العلاقة المتوترة”

منذ 20 ساعة
علما فرنسا والجزائر

علما فرنسا والجزائر

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من المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الجزائر، الأربعاء، “لإحياء العلاقة” الفرنسية-الجزائرية المتوترة، منذ أشهر، على ما أفادت وزارة الخارجية وكالة فرانس برس.

وذكرت الوزارة أنها “زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات”.

وسيلتقي لودريان، في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون على ما أوضح المصدر نفسه.

وتوترت العلاقات بين فرنسا والجزائر، واستدعت الجزائر أوائل شهر أكتوبر الماضي سفيرها في باريس، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، بعد ما وصفته بالتعليقات “غير المسؤولة” المنسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كان ماكرون قد تساءل عما إذا كانت هناك دولة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، وقال إن “النظام السياسي العسكري” الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس “كراهية فرنسا”.

وكانت فرنسا قالت إن ماكرون أبدى أسفه لما نجم عن تصريحاته من جدل وسوء فهم وإنه “يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر”.

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