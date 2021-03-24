وزير خارجية فرنسا يكشف تفاصيل المحادثات الأوروبية الأمريكية حول إيران

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، الاجتماعات مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني بالـ”بناءة” ، والتي جرت في كنف الحلف الأطلسي.

كما أوضح في تغريدة على حسابه على تويتر أن مشاورات بناءة جرت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب حول إيران والتحديات الأمنية المشتركة.

أتى ذلك، بعد أن أعلن الوزير البريطاني في وقت سابق أن المباحثات تطرقت إلى ملف إيران النووي ومبادرات السلام في اليمن.

#OTAN Rencontre avec @SecBlinken, @HeikoMaas et @DominicRaab pour des échanges confiants sur l'alliance atlantique, l'Iran et les défis de sécurité les plus pressants auxquels nous devons faire face ensemble. pic.twitter.com/OP54hkMY2x — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) March 24, 2021

تماسك الحلف

وكان وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي جددوا أمس الثلاثاء تأكيد التزامهم بالذود عن دول بعضهم بعضا ضد أي هجوم خارجي، مشددين على متانة العلاقات بين أميركا الشمالية وأوروبا بعد أربع سنوات من الشك والقلق لدى بعض الحلفاء.

كما أعرب الوزراء وبينهم بلينكن، عن التزامهم بالمادة الخاصة بالدفاع الجماعي – المادة 5 من المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو – والتي بموجبها يعد الهجوم على أحد الحلفاء هجوما عليهم جميعا.

يذكر أن الإدارة الأميركية كانت أكدت سابقا تمسكها بوحدة الأطلسي، من أجل التعاون في العديد من الملفات وعلى رأسها النووي الإيراني وروسيا والصين وغيرها من التحديات.

فيما تسعى أوروبا إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع طهران، إلا أنه بدأ بالتهاوي خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع تصاعد الانتهاكات الإيرانية.