وزير خارجية فرنسا يكشف تفاصيل المحادثات الأوروبية الأمريكية حول إيران

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، الاجتماعات مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني بالـ”بناءة” ، والتي جرت في كنف الحلف الأطلسي.

كما أوضح في تغريدة على حسابه على تويتر أن مشاورات بناءة جرت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب حول إيران والتحديات الأمنية المشتركة.

أتى ذلك، بعد أن أعلن الوزير البريطاني في وقت سابق أن المباحثات تطرقت إلى ملف إيران النووي ومبادرات السلام في اليمن.

#OTAN Rencontre avec @SecBlinken, @HeikoMaas et @DominicRaab pour des échanges confiants sur l'alliance atlantique, l'Iran et les défis de sécurité les plus pressants auxquels nous devons faire face ensemble. pic.twitter.com/OP54hkMY2x

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) March 24, 2021