وزير خارجيّة إيران: لا علاقة لنا بهجوم "حماس".. ولا نريد اتّساع رقعة الحرب

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد، المزاعم بأن طهران على صلة مباشرة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بأنها “بلا أساس”.

وقال أمير عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن): “دائمًا ما ندعم فسطين سياسيًا وإعلاميًا ودوليًا. ولم ننكر ذلك أبدًا”.

وأضاف: “هذه هي الحقيقة، لكن فيما يتعلق بهذه العملية التي تسمى طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي صلة بتلك المعطيات بين إيران وعملية حماس، لا حكومتي ولا أي جهة من بلدي”.

كما شدد وزير الخارجية الإيراني في حديثه على أنّ طهران لا تريد اتساع رقعة الحرب المشتعلة في المنطقة.

تأتي تصريحات عبد اللهيان في وقت لا تزال غزة ترزح تحت القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وتستمر معاناة الأهالي من ويلات الحرب التي قتلت وأصابت الآلاف وتركت مئات الآلاف مشردين بلا مأوى.

وفي آخر التطورات، تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في غزة اليوم، وشملت محيط مستشفى القدس، فيما ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من ثمانية آلاف شهيد و20 ألف مصاب.