وزير دفاع اليابان يزور تركيا لإجراء محادثات بشأن تعاون دفاعي

قال مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الياباني سيجري محادثات في تركيا بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما يشمل إمكانية شراء مسيرات تركية الصنع، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه طوكيو دور أنظمة الوحدات غير المأهولة في قواتها المسلحة.

وجين ناكاتاني هو أول وزير دفاع ياباني يقوم بمثل هذه الزيارة الرسمية إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي التي تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية وغيرها خارج أوروبا والشرق الأوسط. وتركيا واليابان حليفتان للولايات المتحدة.

وقال المصدر الدبلوماسي في أنقرة إنه من المتوقع أن يناقش ناكاتاني ووزير الدفاع التركي يشار غولر “سبل توسيع نطاق التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية”.

وأضاف المصدر أنهما يهدفان أيضا إلى تعزيز الاتصالات بين القوات المسلحة التركية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية على مستوى الوحدات. ومن المقرر أيضا أن يزور ناكاتاني إسطنبول غدا الأربعاء.

ولم ترد وزارتا الدفاع التركية واليابانية على طلبات للتعليق بعد.

وأفاد مصدر بالقطاع إلى أنه من المقرر أن يقوم الوزير الياباني خلال الزيارة بجولة في شركات ومنشآت دفاعية تركية، منها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) وأحواض بناء السفن التابعة للبحرية وشركة بايكار لتصنيع المسيرات.

تأتي زيارة ناكاتاني لتركيا في إطار جولة إقليمية من 17 إلى 22 أغسطس آب تشمل أيضا جيبوتي والأردن.