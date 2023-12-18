الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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وزير دفاع بريطانيا السابق: تكتيكات نتنياهو ستجعل الصراع يستمر لـ 50 عاماً

منذ 15 ثانية
بن والاس

بن والاس

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قال وزير دفاع بريطانيا السابق بن والاس، في مقالة لصحيفة تلغراف، إن تكتيكات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ستغذي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمدة 50 عاما أخرى.

وأضاف الوزير البريطاني السابق: “كان خطأ نتنياهو منذ البداية يكمن في تفويت الهجوم تماما. أساليبه لن تحل هذه المشكلة. على العكس، أعتقد أن تكتيكاته هذه ستجعل الصراع يستمر لمدة 50 عاما أخرى”.

وأعرب الوزير السابق عن اعتقاده، بأن تكتيكات رئيس الوزراء الإسرائيلي تعمل على “إضعاف” بلاده.

وفي 7 أكتوبر الماضي، تعرضت إسرائيل لهجوم غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذها الجناح العسكري لحركة حماس، وخلالها تسلل المقاتلون الفلسطينيون إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، حيث أطلقوا النار على عسكريين ومدنيين، واحتجزوا أيضا أكثر من 200 رهينة. وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية كبيرة ضد القطاع.

وفي إسرائيل، وبحسب آخر بيانات السلطات، قتل نحو 1.2 ألف شخص، بينهم مدنيون وجنود ومواطنون أجانب وعمال، كما أفادت التقارير بإصابة أكثر من 5 آلاف. وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة حتى يوم الجمعة 18 ألفا و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

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