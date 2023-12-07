وزير دفاع بريطانيا: فريق عسكري يُعدّ السلطة الفلسطينية لتولّي إدارة غزة

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، عن وجود فريق عسكري بريطاني في الضفة الغربية للمساعدة في إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.

وأشار شابس، خلال زيارته إلى رام الله يوم الخميس، إلى أن تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة قد يكون الحل للصراع الدائر.

ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ لتحقيق هذا ستحتاج السلطة لقدر هائل من المساعدة والدعم الدوليين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مكتب وزير الدفاع البريطاني أن الوزير سيستغل زيارته إلى “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية للدفع من أجل توصيل المساعدات الإنسانية بوتيرة أسرع بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة.

وسيناقش مع القادة هناك الخيارات المتاحة لتزويد المدنيين في غزة بمزيد من المساعدات وكيف يمكن لبريطانيا دعم السلطة الفلسطينية واستعادة المحتجزين، فضلاً عن الجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.