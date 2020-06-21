وزير صحة إيران: كورونا قد يبقى موجودا لمدة عامين في البلاد

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يشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد-19 ويعتبرون أنها أقل من الفعلية.

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد أن إيران لا تزال تواجه الموجة الأولى من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن ” هذا الفيروس قد يبقى موجودا لمدة عامين على الأقل”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية تصريحات نمكي الذي قال: “لا نزال في الموجة الأولى من كورونا، وسلوك الفيروس في جنوب إقليم كرمان يختلف عن سلوكه في أقاليم ومدن أخرى كهرمزغان وميناب وبندر عباس”.

وتابع نمكي قائلا: “أكثر من 87% من المصابين بالفيروس في إيران يعانون السمنة والسكري والأمراض المزمنة”.

وحذرت السلطات الإيرانية من احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن سجلت أكثر من 100 في يوم واحد.

وبدأت إيران، وهي واحدة من أشد دول الشرق الأوسط تضررا بالفيروس، في تخفيف القيود للحفاظ على حركة الاقتصاد المتضرر بالفعل من العقوبات الأميركية.

وذكر تقرير نشره البرلمان في منتصف أبريل أنّ العدد الحقيقي للوفيات يمكن أن يكون أعلى بنسبة 80 في المئة مما أعلنته الحكومة.

وكان مسؤول في قطاع الصحة، قد رجّح في وقت سابق، أن يكون إيراني من كل خمسة على الأقل أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء في إيران منذ فبراير.

وقال إحسان مصطفوي أحد أعضاء فريق العمل المكلف مكافحة كوفيد-19 “بحسب نتائج (الدراسات) فإن نحو 15 مليون إيراني ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء”،

وهذا يعني أن الفيروس “أقل فتكا بكثير مما اعتقدنا أو اعتقد العالم”، وفقا لما نقلت عنه وكالة “إسنا” شبه الرسمية للأنباء.