وزير صناعة كوريا الجنوبية: المخاوف قائمة بشأن أثر الرسوم الأمريكية على المصدرين

قال كيم جونج-كوان وزير الصناعة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن البلاد تمكنت من تجنب أسوأ الاحتمالات بعد إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مدى تأثر أرباح المصدرين بمعدل الرسوم البالغ 15 بالمئة.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال اجتماع مائدة مستديرة للنقاش والتشاور مع مجموعات أعمال وأكاديميين.

وقال كيم في كلمته الافتتاحية “هناك مخاوف من أن الرسوم الجمركية غير المسبوقة البالغة 15 بالمئة ستؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة، لا سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مقارنة بالشركات الأمريكية المحلية”.

وبموجب اتفاق أبرمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت كوريا الجنوبية أيضا على حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة منها 200 مليار دولار في صناعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات، وخصص المبلغ المتبقي لقطاع بناء السفن.

وأكد كيم أن الحكومة ستواصل المناقشات مع الولايات المتحدة للعمل على تفاصيل حزمة الاستثمارات بما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد وشركاتها.