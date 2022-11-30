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وزير قطري: نحن نعتبر العلاقات المثلية غير مشروعة.. لا تحاولوا تغيير معتقداتنا

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2022 1:23 مساءً
سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة

سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة

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شكلت ازمة مجتمع الميم حالة من الصد والرد بين قطر والدول الغربية، بحيث يتهم الغرب قطر بإنتهاك حقوق الانسان، وتشهد العلاقات بين الدولة المنظمة للمونديال 2022 والالمانية حالة من التوتر في الاونة الاخيرة.

هذا وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد الكعبي لصحيفة بيلد الألمانية، إنه يمكن لأعضاء مجتمع الميم الذهاب إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم لكن الغرب لا يستطيع أن “يملي” على القطريين ما ينبغي عليهم أن يعتقدوه.

واضطربت العلاقات بين قطر وألمانيا في الآونة الأخيرة.

ووضعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر شارة “حب واحد” التي تدعم المثليين في المباراة التي خاضها منتخب بلادها أمام اليابان الأسبوع الماضي كما انتقدت سجل حقوق الإنسان في قطر، لكن ألمانيا أبرمت هذا الأسبوع صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر.

وفي تصريحاته التي نشرتها صحيفة بيلد الألمانية الأربعاء، قال الوزير القطري عن مجتمع الميم “إذا كانوا يرغبون في زيارة قطر، فلا مشكلة لدينا في ذلك”.

لكنه قال إن الغرب يريد أن “يملي ما يريده” على قطر التي تعتبر العلاقات المثلية غير مشروعة.

وأضاف “إذا كنت تريد أن تغيرني حتى أقول إنني أؤمن بمجتمع الميم وأن عائلتي يجب أن تكون مثلية وأن أقبل بالمثلية في بلدي وأن أغير قوانيني والتعاليم الإسلامية من أجل إرضاء الغرب فهذا أمر غير مقبول”.

    المصدر :
  • رويترز

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