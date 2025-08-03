وزير كندي: محادثات مرتقبة بين ترامب وكارني حول الرسوم الجمركية

قال دومينيك لوبلان وزير التجارة الدولية وشؤون العلاقات الحكومية الدولية في كندا اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيجريان على الأرجح محادثات “خلال الأيام القليلة المقبلة”.

يأتي ذلك بعدما فرضت واشنطن رسوما جمركية 35 بالمئة على سلع لا يشملها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأضاف لوبلان، وهو الوزير المسؤول عن ملف التجارة بين الولايات المتحدة وكندا بالحكومة الاتحادية، لشبكة (سي.بي.إس نيوز) أن المحادثات التي أجريت في الآونة الأخيرة منحته “تشجيعا”، مشيرا إلى اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لا يزال خيارا مطروحا.

وقال لوبلان، في إشارة إلى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، “المحادثات مع الوزير لوتنيك والسفير جرير منحتنا التشجيع لكننا لم نصل بعد إلى نقطة تسمح بالتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة اقتصادي البلدين”.

وأضاف أنه يتوقع أن يتحدث كارني وترامب “خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأردف قائلا “نعتقد أن هناك خيارا للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يُخفض بعض هذه الرسوم الجمركية ويوفر قدرا أكبر من اليقين للاستثمارات”.