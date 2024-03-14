الخميس 4 رمضان 1445 ﻫ - 14 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير مالية الاحتلال: ينبغي على أمريكا "احترام الديمقراطية الإسرائيلية"

منذ ساعتين
بتسلئيل سموتريتش

بتسلئيل سموتريتش

A A A
طباعة المقال

رفض وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس دعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال “نتوقع أن تحترم أكبر ديمقراطية في العالم الديمقراطية الإسرائيلية”.

ورفض حزب ليكود الإسرائيلي المنتمي إليه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس دعوة تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال الحزب إن إسرائيل “ليست جمهورية موز” وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.

وأضاف بيان ليكود “خلافا لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانتصار المبين على حماس ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة فلسطينية إرهابية ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة”.

وورد في البيان “من المتوقع أن يحترم السيناتور شومر حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. هذا صحيح دائما، بل وأكثر من ذلك في زمن الحرب”.

وكان تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي قال اليوم الخميس إنه يتعين على إسرائيل إجراء “تصحيحات كبيرة في المسار” لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ ذكر شومر عضو الحزب الديمقراطي أيضا أن رفض إسرائيل لحل الدولتين “خطأ فادح” وحث المفاوضون في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محمود عباس ومحمد مصطفى
محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
علم كندا
غزة تحت النار
مصدر حكومي لرويترز: كندا أوقفت صادراتها العسكرية غير الفتاكة لإسرائيل
مبنى وكالة الأونروا
مسؤول بالاتحاد الأوروبي: إسرائيل لم تقدم دليلا يدعم اتهامها لأونروا

الأكثر قراءة

ينال صلح
معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
"الخد المصفوع" تتسبب بإقفال مدارس في زحلة
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!