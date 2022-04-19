وزير مالية روسيا يترأس وفد بلاده في اجتماع مجموعة الـ20

قالت وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء إن وزير المالية أنطون سيلوانوف سيقود وفد روسيا في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى هذا الأسبوع.

كانت إندونيسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة قد قالت الأسبوع الماضي إن سيلوانوف أكد أنه يعتزم حضور اجتماع العشرين من أبريل نيسان عن بعد.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه يجب طرد روسيا من مجموعة العشرين، وحذرت من أن الولايات المتحدة ستقاطع بعض اجتماعات المجموعة إذا حضر مسؤولون روس.

انسحاب أمريكي من مجموعة الـ20

قال مسؤولان بارزان بوزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين إن الوزيرة جانيت يلين تعتزم ألا تحضر بعض جلسات اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا وإنها ستحث أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على زيادة الضغوط على موسكو.

وقال أحدهما إن قرار يلين عدم حضور بعض الجلسات التي سينضم إليها مسؤولون روس يؤكد رأي الولايات المتحدة بأن روسيا ينبغي استبعادها من المؤسسات المالية الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضاف أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد يحضر أجزاء على الأقل من اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد عن بعد، مكررا تعليقات أدلت بها يلين مؤخرا بأنه لم يعد من الممكن أن “يستمر العمل بشكل عادي” مع روسيا في مجموعة العشرين وغيرها من المؤسسات الدولية.