الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير مالية فرنسا قبيل زيارة لواشنطن: حان الوقت لنفضل الإنتاج الأوروبي

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2022 5:40 مساءً
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير (الأحد 27-11-2022) إن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم، لكن يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل.

ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام.

ويقول الأوروبيون إن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف لحماية المصنّعين الأمريكيين في (قانون خفض التضخم) قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال لو مير لمحطة (فرنسا 3) التلفزيونية “ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية. لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟”

وتابع “الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي… على كافة الدول الأوروبية أن تفهم أن علينا، في مواجهة تلك القرارات الأمريكية، أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما الصين وكندا
لمواجهة إزعاج الصين.. استراتيجية كندية جديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادي
انهيار أرضي في جزيرة إسكيا الإيطالية
كارثة جزيرة إسكيا الإيطالية.. البحث مستمر عن 11 مفقوداً حتى الآن
ايتمار بن غفير
تسريب لليميني الإسرائيلي المتطرف بن غفير يحذر فيه أنصاره!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الحكم ويلتون بيريرا سامبايو خلال مباراة السعودية وبولندا
كأس العالم قطر ٢٢
أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!
أحد مشجعي المنتخب السعودي خلال نقاش حاد مع مراسل إسرائيلي
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. كلمات نارية لمشجع سعودي في وجه مراسل إسرائيلي
لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم "ويستون ماكيني"
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. تصرف مستفز للاعب المنتخب الأمريكي مع أحد المصورين يثير غضب الجماهير!