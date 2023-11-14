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وزير: مساعدات إنسانية إيطالية في طريقها إلى غزة

منذ ساعة واحدة
ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

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وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الثلاثاء إن مساعدات إنسانية أرسلتها إيطاليا إلى غزة في طريقها إلى داخل القطاع خلال هذه الساعات.

وتابع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان “أرسلت إيطاليا طائرتين عسكريتين من طراز سي-130 تحملان 16 طنا من المساعدات الإنسانية، وهي في طريقها إلى غزة خلال هذه الساعات” عبر معبر رفح.

وفي آخر التطورات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية استهدفت مدخل مستشفى في طولكرم بالضفة الغربية بقنابل الغاز، مما تسبب في إصابات بالاختناق بين صفوف المرضى والطواقم الطبية.

كما أضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت بقنابل الغاز مدخل الطوارئ بمستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وعرضت الوزارة في صفحتها على فيسبوك لقطات فيديو للمدخل تُظهر الغاز في المنطقة التي تقف فيها سيارات الإسعاف.

    المصدر :
  • رويترز

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