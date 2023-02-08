الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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وزير هندي: دول الخليج ستظل موردا رئيسيا للنفط إلى الهند "لفترة طويلة"

منذ 4 دقائق
تقلبات في أسعار النفط

تقلبات في أسعار النفط

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قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الأربعاء إن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نوعت مصادر واردات الطاقة لكنها ستواصل شراء معظم احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وأضاف بوري للصحفيين خلال أسبوع الطاقة في الهند “ما زلت أصر على أن دول الخليج ستظل موردا رئيسيا ومسؤولة عن نسبة كبيرة من وارداتنا لفترة طويلة قادمة”.

كما قال إن الهند سوف تدرس شراء النفط من إيران وفنزويلا حال رفع العقوبات وستواصل الشراء من روسيا إذا بقيت الأسعار “مناسبة”.

وأضاف أن الهند نوعت مصادر وارداتها النفطية لتصل إلى 39 دولة من 27 دولة قبل عامين.

وأدت زيادة مشترياتها من النفط الروسي إلى انخفاض واردات الهند من النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

وأضاف بوري أن الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص وجه الدعوة للهند للمشاركة في الاجتماع المقبل لتحالف أوبك+.

    المصدر :
  • رويترز

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