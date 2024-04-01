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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال

منذ 21 دقيقة
قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين 1 نيسان /أبريل الجاري، عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 600 بينهم 264 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة أكثر من 6800 ضابط وجندي منذ بداية الحرب من بينهم 4716 جنديا من قوات الاحتياط.

يذكر أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قالت بتاريخ (27 آذار /مارس 2024) إن 60% من العسكريين الجرحى جراء الحرب في غزة يعانون من ارتجاج في المخ وهو ما انعكس على سلوكهم ومعرفتهم العقلية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • وكالات

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