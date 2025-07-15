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وسائل إعلام عبرية: عشرات الدروز يعبرون من إسرائيل إلى سوريا

منذ 4 ساعات
جنود إسرائيليون على مرتفعات الجولان السوري المحتل - الأناضول

جنود إسرائيليون على مرتفعات الجولان السوري المحتل - الأناضول

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كشفت القناة 13 الإسرائيلية بأن عشرات الدروز اجتازوا الحدود في مجدل شمس إلى داخل الأراضي السورية اليوم الثلاثاء في ظل اشتباكات تشهدها السويداء (ذات الأغلبية الدرزية) جنوبي البلاد.

وأكد الجيش الإسرائيلي عبور من وصفهم بمواطنين إسرائيليين نحو سوريا، قائلا إنه يعمل حاليا على ضمان عودة آمنة لهم.

ولم تعلق الحكومة السورية حتى الآن على تلك الأنباء.

يتزامن ذلك مع مباشرة قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية السورية، صباح اليوم، الدخول إلى مدينة السويداء مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، لضبط الأمن بها عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية منذ الأحد.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء يهدف إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمن في المحافظة.

وصباح اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس توجيه أمر للجيش بمهاجمة القوات السورية وأسلحتها في السويداء، وزعما أن “إدخال الأسلحة للسويداء يخالف سياسة نزع السلاح التي أقرّت سابقا”.

وجدد نتنياهو وكاتس التزام إسرائيل بحماية دروز سوريا “بناء على تحالف الأخوة مع دروز إسرائيل”، وفق تعبيرهما.

    المصدر :
  • الجزيرة

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