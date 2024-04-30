وسائل إعلام: متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يحتلون مبنى في جامعة كولومبيا

سيطر متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين بجامعة كولومبيا على مبنى داخل الحرم الجامعي الثلاثاء بعدما قررت الإدارة السماح فقط بدخول الطلاب المقيمين هناك والموظفين الأساسيين.

وذكرت شبكة سي.إن.إن نقلا عن مقطع فيديو أن المتظاهرين الذين احتلوا مبنى هاملتون هول رفعوا لافتات من النافذة كُتب عليها كلمة “انتفاضة” بالحروف اللاتينية.

وقررت الجامعة في إشعار أصدرته في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء 30\4\2024 قصر الوصول الفوري إلى حرم مورننجسايد على الطلاب المقيمين في المباني السكنية هناك والموظفين الذين يقدمون الخدمات الأساسية.

وأضافت أن “تقييد الدخول سيظل قائما حتى تسمح الظروف بخلاف ذلك… سلامة كل فرد في هذا المجتمع لها أهمية قصوى. نشكركم على صبركم وتعاونكم وتفهمكم”.

وبدأت الجامعة أمس الاثنين 29\4\2024 تعليق نشاط الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين رفضوا إنهاء اعتصامهم في الحرم الجامعي بعدما أعلنت الجامعة جمود المحادثات الرامية لإنهائه.

وقالت رئيسة الجامعة نعمت شفيق في بيان إن المفاوضات التي استمرت لأيام بين ممثلين عن الطلاب ومسؤولين أكاديميين فشلت في إقناع المحتجين بإزالة عشرات الخيام المنصوبة احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاءت الحملة ضد المتظاهرين في جامعة كولومبيا، مركز احتجاجات على صلة بحرب غزة تشهدها شتى الجامعات الأمريكية في الآونة الأخيرة، في وقت اعتقلت فيه الشرطة عشرات الطلاب خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة تكساس في أوستن واستخدمت ضدهم رذاذ الفلفل.