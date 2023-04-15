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وسائل إعلام يابانية: القاء جسم غريب بجانب رئيس الوزراء خلال إلقائه كلمة

منذ 22 دقيقة
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن جسما يشبه الأنبوب ألقي بالقرب من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال إلقائه كلمة في الهواء الطلق بمدينة واكاياما يوم السبت 15\4\2023.

وقالت وكالة جيجي للأنباء إنه تم إجلاء كيشيدا، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صوتا يشبه الانفجار سُمع في مكان الواقعة، مضيفة أن كيشيدا احتمى ولم يصب بسوء.

وأظهرت لقطات من بدا أنهم ضباط يقومون بإخضاع رجل وإبعاده بينما يقوم أناس بتطهير المنطقة.

وقالت الهيئة إن كيشيدا كان في بداية إلقاء كلمة بعد جولة في ميناء صيد بالمدينة الواقعة بغرب اليابان عندما وقع الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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