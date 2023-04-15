وسائل إعلام يابانية: نقل رئيس الوزراء إلى مكان آمن بعد الانفجار

ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم نقل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مكان آمن دون أن يصاب بأذى بعد أن ألقى مشتبه به قنبلة دخان على ما يبدو خلال كلمة كان يلقيها كيشيدا في الهواء الطلق بغرب البلاد اليوم السبت 15\4\2023.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن دوي انفجار سُمع لكن رئيس الوزراء اتخذ ساترا ولم يصب بسوء فيما تمكنت الشرطة من إخضاع رجل في موقع الحادث. ونقلت عن الشرطة قولها إنه ليس هناك أي إصابات.

وبثت هيئة الإذاعة فيديو أظهر كيشيدا وقد استأنف خطاباته الانتخابية قائلا “الشرطة تحقق في تفاصيل صوت التفجير المدوي الذي وقع في مكان إلقاء الخطاب السابق .

“آسف لإثارة قلق الكثيرين. نحن في خضم انتخابات مهمة لبلدنا. يجب أن نواصل هذا معا”.

وأعاد الحادث إلى الأذهان اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي تولى المنصب لأطول فترة في تاريخ اليابان الحديث. وأُطلق النار على آبي من سلاح ناري محلي الصنع في يوليو\تموز أثناء نشاطه استعدادا للانتخابات البرلمانية.

وأثار اغتيال آبي صدمة في البلاد وأدى إلى إعادة النظر في خطط تأمين السياسيين.

وستجري اليابان انتخابات تكميلية لمجلس النواب يوم 23 أبريل\نيسان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن الشرطة تلقت تعليمات بتعزيز الأمن وإن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن خلال قمة مجموعة السبع الوشيكة في هيروشيما.

وأضاف أن الحكومة ستنتظر نتائج تحقيق الشرطة قبل التعليق بشأن الدافع المحتمل للمشتبه به.

ووقع الحادث السبت في ميناء سايكازاكي للصيد في واكاياما على بعد 65 كيلومترا جنوب غربي مدينة أوساكا.