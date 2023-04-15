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وسائل اعلام حكومية: بكين تعارض العقوبات الأمريكية المرتبطة بروسيا على شركات صينية

منذ دقيقتين
علم الصين

علم الصين

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نقلت وسائل إعلام حكومية في الصين عن وزارة التجارة الصينية قولها السبت إن البلاد “تعارض بشدة” العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الشركات الصينية على خلفية تورطها المزعوم مع روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على أكثر من 120 هدفا، بما في ذلك شركات مقرها الصين، للضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن على واشنطن أن تصحح على الفور ما وصفتها بأنها مخالفات، وأن تكف عن القمع غير المبرر للشركات الصينية.

وقالت الصين إن هذه الخطوة تؤثر على أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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