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وسائل اعلام روسية: القوات الاوكرانية قصفت مدينة ميليتوبول جنوب زابوريجيا

منذ 37 دقيقة
القوات الاوكرانية

القوات الاوكرانية

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قصفت القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا جنوبي منطقة زابوريجيا وذكرت وسائل إعلام روسية الأربعاء أن إمدادات الكهرباء في المدينة انقطعت نتيجة لذلك.

وعبر تطبيق تيليغرام للمراسلات، قال إيفان فيدوروف رئيس البلدية المنفي في ميليتوبول التي تحتلها القوات الروسية منذ مارس\آذار العام الماضي إن عدة انفجارات وقعت في المدينة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولين عينتهم موسكو في المنطقة قولهم إن القصف الأوكراني أضر بمنظومة إمداد المدينة بالكهرباء وأدى لقطع التيار عنها وعن قرى مجاورة.

وذكرت الوكالة أيضا أنه جرى تدمير مستودع للقطارات، لكن وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات.

وتقع ميليتوبول على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي محطة زابوريجيا النووية. ومن المقرر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي المحطة في وقت لاحق اليوم الأربعاء 29\3\2023.

    المصدر :
  • رويترز

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