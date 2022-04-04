وساطة عربية لحل الأزمة الأوكرانية ودعوة إلى اللجوء للحلول السلمية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الوفد العربي خلال مؤتمر صحفي “المسائل الإقليمية والدولية والوضع في أوكرانيا”.

فيما شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على “ضرورة اللجوء إلى الحلول السلمية لأزمة أوكرانيا مؤكدا أن الجانب العربي عرض الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية.

وعقد وفد وزاري عربي رفيع المستوى مع مسؤولين روس اجتماعاً في موسكو، الاثنين، لبحث إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وضم الوفد وزراء خارجية الجزائر ومصر والأردن والسودان، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري توجه إلى موسكو، ومن بعدها إلى وارسو، لإجراء المشاورات اللازمة للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، في إطار زيارة لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، تنفيذاً لمُخرجات مجلس الجامعة العربية بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأنه من المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء متوجها إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة.

ومن المقرر أن يزور الوفد العربي العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.