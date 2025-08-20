الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسطاء بقيادة أمريكا: نشعر بالانزعاج من تدهور الوضع الإنساني في السودان

منذ 50 دقيقة
برنامج الأغذية العالمي في السودان

برنامج الأغذية العالمي في السودان

A A A
طباعة المقال

عبر وسطاء بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن انزعاجهم من استمرار تدهور الوضع الإنساني في السودان، ودعوا الطرفين المتناحرين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين.

ويضم الوسطاء المعروفون باسم “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” الولايات المتحدة ومصر والسعودية ودولا أخرى.

وأضافت المجموعة في بيان أنها “تؤكد ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

ويشمل ذلك الالتزامات بحماية المدنيين، ومنهم العاملون في مجال المساعدات ومبانيهم وأصولهم، وكذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيلها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سقوط طائرة مسيرة روسية
سقوط طائرة مسيرة روسية في شرق بولندا
إسرائيل تقر مشروع سموتريتش الاستيطاني بالضفة
إسرائيل تصادق على مشروع استيطاني بالضفة يهدد حل الدولتين ويثير رفضاً دولياً
حلف شمال الأطلسي
حلف الأطلسي: القادة العسكريون أجروا "نقاشاً رائعاً وصريحاً" بشأن أوكرانيا

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح