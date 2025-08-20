وسطاء بقيادة أمريكا: نشعر بالانزعاج من تدهور الوضع الإنساني في السودان

عبر وسطاء بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن انزعاجهم من استمرار تدهور الوضع الإنساني في السودان، ودعوا الطرفين المتناحرين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين.

ويضم الوسطاء المعروفون باسم “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” الولايات المتحدة ومصر والسعودية ودولا أخرى.

وأضافت المجموعة في بيان أنها “تؤكد ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

ويشمل ذلك الالتزامات بحماية المدنيين، ومنهم العاملون في مجال المساعدات ومبانيهم وأصولهم، وكذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين وتسهيلها”.