وسط أزمة دبلوماسية.. الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي

أعلنت حكومتا الجزائر ومالي، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى كل منهما وسط تصاعد أزمة دبلوماسية.

كانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أعلنت في أول أبريل/ نيسان أن الجيش أسقط طائرة استطلاع مسيرة مسلحة لانتهاكها المجال الجوي للجزائر قرب بلدة تين زاوتين الصحراوية. ورفضت مالي ذلك، مشيرة إلى العثور على حطام طائرتها المسيرة على بُعد 9.5 كيلومتر جنوب حدودهما المشتركة.

وأضافت الوزارة في بيان “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق السابع من أبريل 2025”.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم أن البيانات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك صور الرادار، أثبتت انتهاكا للمجال الجوي الجزائري بمسافة 1.6 كيلومتر.

وردت وزارة النقل والبنية التحتية في مالي بالإعلان عن إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات الجزائرية بسبب “استمرار الجزائر في رعاية الإرهاب الدولي”، دون تقديم أمثلة أو أدلة على ذلك.

وأعلنت مالي وحليفتاها بوركينا فاسو والنيجر أمس الأحد استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور بشأن الحادث. وردت الجزائر اليوم الاثنين باستدعاء سفيرها لدى النيجر ومالي وتأجيل موعد تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو مهامه.

واستنكرت دول الساحل الثلاث في بيان مشترك “التصرف غير المسؤول للنظام الجزائري”.