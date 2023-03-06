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وسط اتجاه تنازلي في الأسواق العالمية.. تراجع اسعار القمع الروسي

منذ 4 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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قال محللون إن أسعار القمح الروسي واصلت انخفاضها الأسبوع الماضي وسط اتجاه تنازلي في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات الروسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

ولا تزال السوق تنتظر اتضاح الأمور بشأن ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لصادرات الحبوب عبر البحر الأسود في وقت لاحق هذا الشهر.

ومن المقرر النظر في تجديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية رغم الحصار الروسي يوم 18 مارس\آذار، لكن روسيا أبدت عدم رضاها تجاه جوانب معينة من الاتفاق.

وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية إن أسعار القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 بالمئة من البروتين، ويتم تسليمه مجانا على متن السفن من موانئ البحر الأسود، تراجعت بمقدار أربع دولارات إلى 292 دولارا مقابل 296 دولارا الأسبوع الماضي.

وقالت شركة سوفيكون الروسية لاستشارات البحوث الزراعية نقلا عن بيانات من الموانئ إن إجمالي صادرات القمح الروسي بلغ 890 ألف طن الأسبوع الماضي مقابل 530 ألف طن قبل ذلك بأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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