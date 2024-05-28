وسط احتجاجات طلابية.. جامعة الدنمارك تقرر سحب استثماراتها من شركات بالضفة الغربية

قالت جامعة كوبنهاغن الثلاثاء إنها ستوقف الاستثمار في الشركات التي لها نشاط تجاري في الضفة الغربية المحتلة وسط احتجاجات طلابية تضغط على الجامعة لقطع العلاقات المالية والمؤسسية مع إسرائيل.

وبدأت احتجاجات بقيادة مئات الطلاب في الحرم الجامعي في أوائل مايو\أيار تعبيرا عن معارضتهم للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي جاءت في أعقاب هجوم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

ويطالب الطلاب الجامعة بقطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجامعة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي إنها اعتبارا من 29 مايو\أيار، ستعمل على سحب جميع ممتلكاتها التي يصل قيمتها الإجمالية حوالي مليون كورونة دنمركية (145810 دولار أمريكي) في إير.بي.إن.بي وبوكينج.كوم وإي.دريمز.

وأضافت الجامعة أنها ستتعاون مع مديري الصناديق لإدارة استثماراتها وضمان امتثالها لقائمة الأمم المتحدة للشركات التي لها نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وتبلغ إيرادات جامعة كوبنهاغن السنوية أكثر من عشرة مليارات كورونة، وتستثمر بعضها في سندات وأسهم.

واحتلت إسرائيل أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب 1967.