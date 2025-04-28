وسط الضربات الجوية.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات جديدة على الحوثيين في اليمن في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على الحوثي بسبب هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر.

جاء الإعلان عن العقوبات على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على ثلاث سفن وشركاتها المالكة بسبب تسليم منتجات نفطية مكررة إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مما ساعد في تمويل أنشطة الحوثيين العسكرية.

والسفن المعاقبة هي Tulip BZ وMaisanوWhite Whale، وقد أجرت عمليات التسليم بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام الذي كان يجيز بعض التعاملات. كما تم تصنيف شركات Zaas Shipping وBagsak Shipping Inc وGreat Success Shipping Co لدعمها المادي للحوثيين الذين أُعيد تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب إدارة الرئيس ترامب.

تشمل العقوبات تجميد جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة لهذه الكيانات والسفن، كما تعرّض من يتعامل معها لعقوبات مشددة أو عقوبات ثانوية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على سبعة من كبار عناصر جماعة الحوثي، وذلك لدورهم في تهريب الأسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتفاوض على صفقات توريد الأسلحة.

وتدرج الولايات المتحدة أيضا على قوائم العقوبات أحد العناصر الحوثيين وشركته التي جندت مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، مما در بالموارد لدعم عمليات الحوثيين المسلحة.

ويأتي الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم بعد إعلان وزارة الخارجية عن إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.