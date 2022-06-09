وسط انتقاد دولي.. إيران تعلن عزمها تخصيب المزيد من اليورانيوم

تعتزم إيران تركيب مجموعتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي ستسمح لطهران بتخصيب المزيد من اليورانيوم بسرعة، بحسب ما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن

ويأتي قرار إضافة مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي آر-6 في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، بعد توصيت الدول المشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ليل الأربعاء على انتقاد إيران.

ويتناول قرار انتقاد إيران ما أشارت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه فشل طهران في تقديم “معلومات موثوقة” بشأن المواد النووية المصنعة التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

وكانت إيران أغلقت كاميراتي مراقبة تستخدمهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة التخصيب في نطنز.

كما هدد مسؤولون إيرانيون باتخاذ مزيد من الخطوات وسط أزمة مستمرة منذ سنوات.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أن مديرها العام رافاييل ماريانو غروسي أخبر الأعضاء أن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لتركيب مجموعتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي آر-6 في نطنز.

والمجموعة عبارة عن سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الموصولة ببعضها لتدوير غاز اليورانيوم بسرعة لتخصيبه.

ويحرك جهاز الطرد المركزي من طراز آي آر-6 اليورانيوم أسرع بعشر مرات من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي التي كانت إيران تقتصر عليها في السابق بموجب اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

مجموعة الطرد المركزي

وفي نطنز، التي تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب العاصمة طهران، أعلنت إيران في وقت سابق أنها تخطط لتركيب مجموعة واحدة من طراز آي آر-6 إس.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها “تحققت” من التركيب الجاري لتلك المجموعة، الاثنين، في حين أن المجموعتين الجديدتين المقرر تشغيلهما لم يتم تركيبهما بعد.