وسط تدريبات صينية غير مسبوقة.. تايوان تؤكد قدرتها على ضمان سلامة شعبها

تتواصل تداعيات زيارة المسؤولة الأميركية “نانسي بيلوسي” الى تايوان التي تشهد تدريبات عسكرية صينية غير مسبوقة في محيطها.

في هذا السياق، أكّدت رئيسة تايوان “تساي إينج وين” أن الحكومة قادرة “قطعًا” على ضمان سلامة شعبها في مواجهة التدريبات العسكرية الصينية غير المسبوقة حول الجزيرة.

وقامت الصين بتدريبات عسكرية بحرية وجوية حول تايوان الخميس 4 آب. واستشاطت الصين غضبًا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي” للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءًا من أراضيها. وأصبحت بيلوسي أكبر مسؤول أميركي يزور تايوان في 25 عاما.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات بالذخيرة الحية، وهي أكبر تدريبات تجريها الصين على الإطلاق في مضيق تايوان، حتى ظهر يوم الأحد.

في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع التايوانية بأنها دفعت بعدة طائرات مقاتلة الجمعة 5 آب، لتحذير 49 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي.

وقالت الوزارة في بيان إن كل الطائرات التسع والأربعين عبرت الخط الفاصل الذي يُقسم مضيق تايوان.

على صعيد آخر، شدّد “جينغ قوان”، وهو مسؤول كبير في السفارة الصينية، على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تكتنف العلاقات الأميركية الصينية بسبب زيارة “بيلوسي” لتايوان هو أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها فورا.